Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.
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11 августа 2021, 11:32
В поединке за Суперкубок УЕФА образца 2021-го года нас ожидает встреча между лондонским Челси и испанским Вильярреалом, которая пройдет на поле североирландского стадиона Виндзор Парк в Белфасте.
Кто окажется сильнее: триумфатор прошлого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА или победитель Лиги Европы УЕФА? Об этом станет известно по итогам самого матча.
Челси — Вильярреал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Следить за ключевыми событиями поединка Челси — Вильярреал вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 11 августа в 22:00 по киевскому времени.
Что говорили перед матчем?
Томас Тухель, главный тренер Челси:
"Нам нужно найти баланс. Нельзя отвлекаться и нельзя слишком много думать о наших задачах и ожиданиях. Это повседневный процесс, и если вы подходите к нему хорошо, то вам нельзя отвлекаться.
Это новый опыт для меня — я не очень представляю, чего именно ожидать. Но игроки вернулись из аренд с отличным настроем, и это меня приятно удивило. Игрокам полезно чувствовать себя увереннее и знать, где они будут продолжать карьеру. У них семьи, это не всегда просто. Но у нас в команде прекрасная атмосфера".
Унаи Эмери, главный тренер Вильярреала:
"Мы должны адаптироваться. У нас много футболистов, которые очень хотят показать завтра свой класс и силу. Мы не будем обращать внимание на сложность этой ситуации. В предсезонных спаррингах результаты были противоречивыми, но завтра мы сыграем в соответствии с важностью матча".