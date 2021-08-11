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Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

В поединке за Суперкубок УЕФА образца 2021-го года нас ожидает встреча между лондонским Челси и испанским Вильярреалом, которая пройдет на поле североирландского стадиона Виндзор Парк в Белфасте.

Кто окажется сильнее: триумфатор прошлого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА или победитель Лиги Европы УЕФА? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Челси — Вильярреал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Следить за ключевыми событиями поединка Челси — Вильярреал вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 11 августа в 22:00 по киевскому времени.

Что говорили перед матчем?

Томас Тухель, главный тренер Челси:

"Нам нужно найти баланс. Нельзя отвлекаться и нельзя слишком много думать о наших задачах и ожиданиях. Это повседневный процесс, и если вы подходите к нему хорошо, то вам нельзя отвлекаться.

Это новый опыт для меня — я не очень представляю, чего именно ожидать. Но игроки вернулись из аренд с отличным настроем, и это меня приятно удивило. Игрокам полезно чувствовать себя увереннее и знать, где они будут продолжать карьеру. У них семьи, это не всегда просто. Но у нас в команде прекрасная атмосфера".

Унаи Эмери, главный тренер Вильярреала:

"Мы должны адаптироваться. У нас много футболистов, которые очень хотят показать завтра свой класс и силу. Мы не будем обращать внимание на сложность этой ситуации. В предсезонных спаррингах результаты были противоречивыми, но завтра мы сыграем в соответствии с важностью матча".