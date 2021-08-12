Каталонцы оказались в длинном перечне клубов, угодивших в финансовую ловушку.
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12 августа 2021, 09:56
Момент подачи заявок на новый сезон командами-участницами испанской Ла Лиги стремительно приближается и, наверняка, каждый их коллективов хотел бы уже с первого тура задействовать приобретенных за время летней трансферной кампании новичков.
Согласно принятой ранее процедуре регистрации, клубы могли бы совершенно не переживать по этому поводу, и просто подать необходимые бумаги в соответствующий регистрационный одел своей национальной организации. Однако, в современных реалиях процедура кардинальным образом поменялась, и теперь каждой команде приходится в начале заглядывать в собственную зарплатную ведомость, после чего ужасаться отсутствием возможности регистрировать новоприбывших игроков.
Аккурат к старту нового сезона испанской Ла Лиги в подобной ситуации оказались сразу 15 из 20 клубов-участников "элитного" первенства.
В их число входят следующие команды и их новые игроки:
Барселона: Мемфис Депай, Эрик Гарсия, Серхио Агуэро;
Севилья: Эрик Ламела;
Реал Сосьедад: Мэтью Райан;
Валенсия: Омар Альдерете;
Бетис: Руи Силва, Хуан Миранда, Юсуф Сабали;
Сельта: Франко Серви, Хави Галан, Матиас Дитуро;
Леванте: Энрик Франкеса, Роберто Сольдадо, Роджер Брюгэ
Осасуна: Хосе Анхель, Хесус Аресо;
Гранада: Мончу, Луис Абрам;
Эспаньол: Мигелон
Алавес: Тони Мойя, Тайчи Хара, Флориан Лежуен, Факундо Пеллистри, Ману Гарсия, Иван Мартин, Мамаду Лум;
Мальорка: Такефуса Кубо, Ли Роман
Кадис: Сантьяго Арсамендия, Альваро Хименес, Мартин Кальдерон, Виктор Чуст, Милутин Осмаич;
Эльче: Иван Марконе, Йохан Мохика, Педро Бигас;
Райо Вальекано: Фран Гарсия, Рэнди Нтека, Пате Сисс, Мартин Мелеркеланц, Кевин Родригес, Ласс Бангура.
Всего, 43 футболиста, которые теперь будут вынуждены ждать соответствующих исходящих трансферов своих клубов, дабы получить возможность выступать в рамках испанского первенства.
Напомним, что первый матч сезона в Ла Лиге, Валенсия — Хетафе, состоится уже завтра, 13 августа, начало в 22:00 по киевскому времени.