Испания

Каталонцы оказались в длинном перечне клубов, угодивших в финансовую ловушку.

Момент подачи заявок на новый сезон командами-участницами испанской Ла Лиги стремительно приближается и, наверняка, каждый их коллективов хотел бы уже с первого тура задействовать приобретенных за время летней трансферной кампании новичков.

Согласно принятой ранее процедуре регистрации, клубы могли бы совершенно не переживать по этому поводу, и просто подать необходимые бумаги в соответствующий регистрационный одел своей национальной организации. Однако, в современных реалиях процедура кардинальным образом поменялась, и теперь каждой команде приходится в начале заглядывать в собственную зарплатную ведомость, после чего ужасаться отсутствием возможности регистрировать новоприбывших игроков.

Аккурат к старту нового сезона испанской Ла Лиги в подобной ситуации оказались сразу 15 из 20 клубов-участников "элитного" первенства.

В их число входят следующие команды и их новые игроки:

Барселона: Мемфис Депай, Эрик Гарсия, Серхио Агуэро;

Севилья: Эрик Ламела;

Реал Сосьедад: Мэтью Райан;

Валенсия: Омар Альдерете;

Бетис: Руи Силва, Хуан Миранда, Юсуф Сабали;

Сельта: Франко Серви, Хави Галан, Матиас Дитуро;

Леванте: Энрик Франкеса, Роберто Сольдадо, Роджер Брюгэ

Осасуна: Хосе Анхель, Хесус Аресо;

Гранада: Мончу, Луис Абрам;

Эспаньол: Мигелон

Алавес: Тони Мойя, Тайчи Хара, Флориан Лежуен, Факундо Пеллистри, Ману Гарсия, Иван Мартин, Мамаду Лум;

Мальорка: Такефуса Кубо, Ли Роман

Кадис: Сантьяго Арсамендия, Альваро Хименес, Мартин Кальдерон, Виктор Чуст, Милутин Осмаич;

Эльче: Иван Марконе, Йохан Мохика, Педро Бигас;

Райо Вальекано: Фран Гарсия, Рэнди Нтека, Пате Сисс, Мартин Мелеркеланц, Кевин Родригес, Ласс Бангура.

Всего, 43 футболиста, которые теперь будут вынуждены ждать соответствующих исходящих трансферов своих клубов, дабы получить возможность выступать в рамках испанского первенства.

Напомним, что первый матч сезона в Ла Лиге, Валенсия — Хетафе, состоится уже завтра, 13 августа, начало в 22:00 по киевскому времени.