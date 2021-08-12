Испания

Чиновник внес немного ясности в проблемный вопрос.

Остались считанные дни до полноценного старта сезона в испанской Ла Лиге, однако клубы-участники национального первенства совершенно не спешат с оформлением своих заявок на предстоящие поединки.

Причиной этому является невозможность регистрации свежеприобретенных футболистов из-за ограничений на совокупный объем выплат по заработным платам, установленным Ла Лигой.

Главный секретарь Ассоциации футболистов Испании Диего Ривас прокомментировал возможность ситуации, при которой клубы Ла Лиги могут подписывать свободных агентов и после завершения периода подачи заявок на сезон.

"Игроки, которые переходят на правах свободных агентов, могут быть свободно зарегистрированы даже после окончания периода подачи заявок на сезон.

В таком случае, поскольку не было факта непосредственной передачи футболистов между клубами, не возникнет никаких проблем с их регистрацией после установленной регламентом даты — 31 августа".

Впрочем, фактор успешности исходящих трансферов для каждого из клубов данное заявление футбольного чиновника не снимает, так как действие пункта регламента относительно заработных плат распространяется на весь календарный год.