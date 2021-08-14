Испания

Защитник каталонского клуба совершил достойный поступок.

Проблема с регистрацией подписанных за время летнего трансферного окна новичков достаточно остро стояла для каталонской Барселоны перед стартом нового сезона испанской Ла Лиги.

Существовал серьезный риск того, что новоприбывшие футболисты так и не смогут принять участие в поединках стартовых туров национального первенства, пока клуб будет хаотично стараться продать своих дорогих для содержания игроков.

Однако, даже в этой ситуации нашелся человек, который пожертвовал собственным благосостоянием ради общего дела.

Центральный защитник Жерар Пике, согласно информации от пресс-службы клуба, пошел на существенное снижение своей заработной платы, что позволило включить в заявку "блаугранас" сразу трех новых игроков: Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная.

На данный момент, клуб продолжает переговоры с Серхио Бускетсом и Хорди Альбой относительно аналогичного снижения зарплаты, что позволит зарегистрировать также и Серхио Агуэро.

Как отмечают представители клуба, оба футболиста склоняются к тому, чтобы в конечном итоге пойти на уступки коллективу.

Таким образом, Рональд Куман сможет рассчитывать на трех вышеуказанных игроков при составлении стартового состава на первую игру сезона против Реала Сосьедад, которая состоится на Камп Ноу 15 августа. Начало в 21:00 по киевскому времени.