Испания

Football.ua представляет анонс матча испанской Ла Лиги-2021/22.

Испанская Ла Лига постепенно входит в игровой ритм, а очередной парой команд, которые начнут для себя новый сезон национального первенства станут каталонская Барселона и Реал Сосьедад.

Барселона — Реал Сосьедад

Воскресенье, 15 августа, 21:00. Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр — Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Лас-Пальмас, Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO.

По ходу подходящего к концу межсезонья было много сказано о делах внутри каталонской Барселоны, где Жоан Лапорта пытается разгребать авгиевы конюшни, оставленные ему в наследство предыдущими владельцами. Вишенкой на торте финансовых проблем "блаугранас" стал уход из команды Лионеля Месси, что до сих пор достаточно сложно осознать в полной мере. Однако, и этого шага не хватило для того, чтобы спокойно зарегистрировать всех "летних" новичков, которых Барселона буквально по крупицам собирала по всей Европе, делая явный акцент на экономии и заключении контракта с, преимущественно, свободными агентами.

Громкие имена Мемфиса Депая и Серхио Агуэро рисковали бы остаться неуслышанными, если бы отчасти не помог Жерар Пике, согласившись на существенно снижение заработной платы, о чем накануне сообщил каталонский клуб. При этом, если к нему примкнутся остальные высокооплачиваемые игроки "сине-гранатовых", то проблем с регистрацией будет уже куда меньше.

Беда в том, что и без этого у Рональда Кумана будет немало головной боли при подборе кадрового состава, так как кто-то из игроков поздно вернулся с международных состязаний, кто-то травмирован, а кто-то тяжело проходил межсезонные сборы. От обязанности стартовать в Примере это совершенно не освобождает, тем более, что и у соперников так же наблюдается кадровый голод.

Иманоль Альгуасиль в прошлом сезоне сделал немыслимый ранее подвиг — вернул трофей на Аноэту — Реал Сосьседад в финале Кубка Испании-2019/20 обыграл соседей по региону в лице Атлетика — после чего еще и забрался вместе со своей командой на пятую строчку турнирной таблицы. Стоит ли лишний раз говорить, что выше (4-е место) "королевские" забирались последний раз лишь тогда, когда в их составе выступал Антуан Гризманн (сезон-2012/13), с матча против которого им и предстоит начинать новую страницу в истории. Однако, "маленький принц" теперь готов надеть на себя майку лидера уже куда более именитого коллектива.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Рональда Кумана. Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 1,69, тогда как потенциальный успех Реала Сосьедад оценивается показателем 4,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.