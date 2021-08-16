Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Барселона - Реал Сосьедад, getty images
16 августа 2021, 00:24
Барселона в рамках поединка первого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Реал Сосьедад и добилась победы.
Подопечные Рональда Кумана четырежды поразили ворота соперника, тогда как пропустили всего лишь дважды.
Предлагаем вам лучшие моменты игры:
Барселона — Реал Сосьедад 4:2
Голы: Пике, 19, Брайтвейт, 45+3, 59, Роберто, 90+1 – Лобете, 82, Оярсабаль, 85.
Барселона: Нето – Дест (Эмерсон, 71), Гарсия (Араухо, 83), Пике, Альба – Де Йонг (Роберто, 71), Бускетс (Нико, 83), Педри – Гризманн, Депай (Ленгле, 90), Брайтвейт.
Реал Сосьедад: Ремиро – Сальдуа (Горосабель, 67), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос – Порту (Лобете, 67), Субименди, Мерино, Янузай (Барренечеа, 46) – Силва (Баутиста, 46), Оярсабаль.
Предупреждения: Бускетс (57), Нико (84) – Субименди (37), Элустондо (62), Муньос (62), Ле Норман (78).