Испания

Пассивный доход скромного коллектива работает исправно.

Полузащитник каталонской Барселоны Педри продолжает демонстрировать феноменальную выносливость, что в очередной раз сумел подтвердить, сыграв от свистка до свистка в стартовом поединке "блаугранас" в новом сезоне испанской Ла Лиги против Реала Сосьедад (4:2), несмотря на рекорд по числу сыгранных поединков за сезон, установленный в прошлом футбольном году, и фактическое отсутствие полноценного отпуска.

Тем не менее, пользу от его регулярного присутствия на футбольном поле получают не только каталонская Барселона и сборные Испании различных уровне, но и бывший клуб футболиста, Лас-Пальмас.

Согласно подписанному соглашению между "блаугранас" и командой с острова Гран-Канария, 50 сыгранных матчей (не менее 45-и минут в каждом) за каталонский клуб со стороны Педри принесут скромному коллективу из Сегунды дополнительные 5 млн евро, помимо уже выплаченных 12 млн евро.

Барселона изначально заплатила за переход игрока 5 млн евро, после чего отдала его на сезон обратно в аренду, взяв на себя обязательство выплаты зарплаты Педри, а уже после прибытия футболиста на полноценной основе, он своими выступлениями обеспечил активацию бонусов в размере 7 млн евро уже в первом сезоне.

Отметим, что на данный момент трансферная стоимость 18-летнего исполнителя оценивается в 80 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.