Испания

Полузащитник демонстрирует фантастическое желание играть.

18-летний полузащитник каталонской Барселоны Педри лишь в начале прошлого сезона пополнил состав своей команды, завершив переход из Лас-Пальмаса, и уже за первый футбольный год нахождения в стане "блаугранас" стал автором выдающегося достижения.

В последнем матче сезона-2020/21 для испанского футболиста олимпийская сборная его страны уступила Бразилии в финале Игр-2020 в Токио (0:1), однако данное поражение сопровождалось присутствием Педри на футбольном поле, что означало лишь одно — ему удалось провести 73 матча за сезон, в результате чего пал свежеустановленный рекорд полузащитника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеса.

Было бы вполне естественно, если бы после такого выдающегося перформанса, игрок попросил бы небольшой отпуск у тренерского штаба Барселоны ради восстановления перед участием в новом сезоне. Рональд Куман и сам был не против, предложив своему подопечному отдохнуть до 18 августа.

Однако, вопреки ожиданиям, Педри и тут показал максимальную приверженность футболу, и ответил отказом на данное предложение.

Как итог, уже в четверг, 12 августа, игрок вновь будет работать на тренировках вместе с командой перед стартовым поединком против Реала Сосьедад, который должен состояться 15 августа.

Как сообщает испанский журналист Пол Алонсо, таким образом Педри желает выразить признательность клубу, который решился отпустить его на Олимпиаду, несмотря на тяжелый сезон.