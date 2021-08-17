Испания

Итальянский специалист опроверг слухи о возможном возвращении португальца в стан "сливочных".

Накануне испанские спортивные СМИ распространили информацию о возможном возвращении нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду в мадридский Реал, где он выступал с 2009 по 2018 год.

Нынешний главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти поспешил опровергнуть данную информацию.

"Криштиану – легенда Реала, я очень люблю его и уважаю. Я никогда не планировал его трансфер. Мы смотрим вперед. #HalaMadrid", — написал Анчелотти в своем Twitter.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Напомним, по информации El Chiringuito, сообщалось, что Карло Анчелотти лично попросил руководство мадридского Реала инициировать трансфер Криштиану Роналду.

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