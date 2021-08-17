Испания

Габонский форвард не входит в сферу интересов "сине-гранатовых".

Накануне в СМИ появилась информация о желании каталонской Барселоны подписать нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга и рассматривается обмен на атакующего полузащитник Филиппе Коутиньо.

Однако, как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" не заинтересованы в подписании 32-летнего габонца. Капитан "канониров" даже не входит в шорт-лист каталонского гранда.

В связи с этим, по информации источника, никакой обмен Коутиньо на Обамеянга также не рассматривается.

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