Испания

"Сине-гранатовые" хотят подписать габонского нападающего.

Барселона не рассчитывает на Филиппе Коутиньо в грядущем сезоне и пытается расстаться с ним в это трансферное окно.

Как сообщает издание Sky Sports, "сине-гранатовые" намерены обменять бразильца на Пьера-Эмерика Обамеянга.

Трансферная стоимость габонского нападающего находится на уровне 25 миллионов евро, согласно данным портала Transfermarkt, а его действующий контракт с Арсеналом рассчитан до 2023-го года.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг пропускает старт чемпионата Англии из-за проблем со здоровьем.