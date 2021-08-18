Испания

Немецкий хавбек объяснил, почему не может назвать Лионеля Месси лучшим.

Центральный полузащитник мадридского Реала Тони Кроос в своем подкасте "Einfach mal Luppen", который он ведет со своим братом Феликсом, ответил на вопрос касаемо лучшего футболиста в мире.

"За то время, что я играю, – Криштиану Роналду. Конечно, я предвзят, потому что он внес решающий вклад в то, что у меня много трофеев.

Мы были не только одноклубниками, но и соседями по комнате, еще он жил рядом со мной. То, какой он перфекционист, впечатляло. Вот почему мне нельзя назвать лучшим Месси", — приводит слова Крооса Bild.

Напомним, в июле этого года, после Евро-2020, Тони Кроос объявил о завершении карьеры в национальной сборной Германии.

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