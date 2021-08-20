Завершился поединок чемпионата Испании.
Бетис - Кадис, Getty Images
20 августа 2021, 23:59
В рамках второго тура испанской Ла Лиги Бетис на своем поле сыграл вничью с Кадисом (1:1).
На 11 минуте гости неожиданно вышли вперед. Альваро Негредо сумел реализовать 11 метровый удар.
Но на 22 минуте Бетис сумел счет сравнять. Хуанми нанес отличный удар головой, с которым не справился Ледесма.
Бетис — Кадис 1:1
Голы: Хуанми, 22 — Негредо, 11
Бетис: Руй Силва, Монтойя (Хоакин, 69), Руис, Эдгар Гонсалес, Миранда, Гуардадо, Каналес, Родри (Руибаль, 69), Хуанми, Фекир, Иглесиас (Вильям Карвалью, 69).
Кадис: Ледесма, Акапо, Ароян, Фали Хименес, Эспино, Сальви Санчес, Йонссон (Алекс Фернандес, 46), Аларкон, Негредо (Осмайич, 69), Лосано (Хименес, 76), Переа (Карселен, 46).
Предупреждения: Руй Силва, Монтойя.