Испания

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Мадридский Реал в рамках поединка второго тура чемпионата Испании пожалует в гости к Леванте.

Леванте — Реал

Воскресенье, 22 августа, 23:00. Стадион Сьедад де Валенсия, Валенсия. Главный арбитр встречи — Гуильермо Куадра Фернандес.

Леванте в первом туре чемпионата Испании гостил у Кадиса и сыграл вничью, обменявшись с соперником голами. За левантийцев отметился многолетний лидер Моралес. На сборах Леванте смотрелся не лучшим образом, проигрывая в большинстве матчей соперникам, которых вряд ли можно назвать более высококлассными.

Реал, в свою очередь, в первом туре противостоял Алавесу и добился крайне убедительной победы со счетом 4:1. В том матче дублем отметился Карим Бензема, который несколько дней назад подписал новый контракт с "королевским клубом". Придаст ли это вдохновения французскому нападающему мы узнаем уже совсем скоро.

Мадридцы, безусловно, попытаются выиграть чемпионство в этом сезоне, но для этого нужно продемонстрировать стабильность. Особенно, беспокоит оборонительная линия Реала, в которой произошли серьезные изменения, а потому можно ожидать чего угодно.

Леванте традиционно неудобный соперник для "королевского клуба". В последнем поединке между этими командами была зафиксирована победа "лягушек" со счетом 2:1. Причем произошло это на поле Реала, а потому мадридцы будут полны решимости реабилитироваться за тот результат.

Левантийцы не смогут рассчитывать на Поштигу и Сольдадо, которые могли бы существенно помочь своей команде. У Реала не сможет сыграть Себальос, тогда как под вопросом — Марсело, Менди, Кроос и Карвахаль.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Реал Мадрид не проигрывает в последних 19 матчах (Ла Лига).

Реал Мадрид забил не менее 2 голов в 7 из последних 8 выездных матчей против Леванте во всех турнирах.

Леванте не удалось выиграть последние 9 матчей (Ла Лига).

Реал Мадрид забивал не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей (Ла Лига).