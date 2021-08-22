Испания

Наставник Барселоны прокомментировал первую осечку его команды в новом сезоне.

Уже в рамках второго тура нового сезона испанской Ла Лиги каталонская Барселона впервые потеряла очки, сыграв вничью против баскского Атлетика (1:1).

По завершении поединка наставник "блаугранас" Рональд Куман поделился своим впечатлением от игры команды, отдельным образом выделив при этом своего соотечественника — нидерландского нападающего Мемфиса Депая.

"Депай — великий игрой, поэтому Барселона его и подписала. Я имел возможность достаточно долго работать вместе с ним, поэтому совершенно не удивлен его прогрессом за столь короткий срок.

Ему удалось забить отличный гол, но жаль, что это действие не сделало счет 2:1 в нашу пользу. Очень важный игрок, так как дает нам скорость и решительность в атаке.

Для меня самое главное то, как команда сумела прийти в себя на фоне неудачного старта поединка. Мы слишком сложно пытались играть в первые минуты, а они давили на нас, заставляя ошибаться. Нам явно не хватало спокойствия, поэтому соперники этим легко пользовались.

К слову, Араухо забил свой гол вблизи к экватору поединка, но его не засчитали. У меня есть свое мнение на этот счет, но нам пришлось принять данное решение арбитра. Куда больше меня интересовала реакция на пропущенный после этого мяч.

Считаю, что даже по такой игре у нас было больше шансов добыть победу, чем у соперников. Атлетик — соперник высокого уровня, поэтому играть на его поле будет непросто для любой команды.

Также, хочу отметить Френки де Йонга, он сыграл большую роль в этом матче. Его скорость движения с мячом дает нам много преимуществ, а в моменте с его голевым пасом на Депая я не мог скрывать свой восторг", — подытожил нидерландский специалист.

Отдельным пунктом Куман затронул состояние Жерара Пике, которого вынужденно пришлось снимать с игры по истечению первого получаса игрового времени: "Если это та же самая травма, как у него была до этого матча, то ничего серьезного. Я был удивлен данным эпизодом, так как Жерар стабильно тренировался уже долгое время, и не жаловался на дискомфорт. Нужно проанализировать случившееся и сделать медицинские тесты".

В следующем туре каталонская Барселона проведет домашний поединок против Хетафе.