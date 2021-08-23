Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Атлетико — Эльче, Getty Images
23 августа 2021, 07:57
Действующий чемпион Испании уже со старта нового сезона разместился во главе турнирной таблицы, где по итогам второго тура его сможет настигнуть лишь андалузская Севилья, если обыграет Хетафе в понедельничном матче. Мадридский Атлетико, тем временем, добыл вторую победу в двух стартовых играх, причем сделал это в своем классическом стиле. Команда Диего Симеоне забила в ворота Эльче под конец первого тайма, а после перерыва довела игру до логического завершения.
Предлагаем вам обзор матча чемпионата Испания:
Атлетико — Эльче 1:0
Гол: Корреа, 39.
Атлетико: Облак — Сауль, Хименес, Савич, Льоренте — Лемар (Суарес, 62), Кондогбия, Де Пауль (Триппьер, 62), Коке — Корреа (Ренан Лоди, 85), Феррейра-Карраско.
Эльче: Касилья — Мохика (Хосан, 82), Верду, Бигас (Гонсалес, 86), Роко, Сапата — Фидель, Гути, Марконе (Каррильо, 82) — Бойе (Моренте, 82), Милья (Бенедетто, 63).
Предупреждения: Суарес, Кондогбия — Верду, Бенедетто.