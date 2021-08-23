Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Действующий чемпион Испании уже со старта нового сезона разместился во главе турнирной таблицы, где по итогам второго тура его сможет настигнуть лишь андалузская Севилья, если обыграет Хетафе в понедельничном матче. Мадридский Атлетико, тем временем, добыл вторую победу в двух стартовых играх, причем сделал это в своем классическом стиле. Команда Диего Симеоне забила в ворота Эльче под конец первого тайма, а после перерыва довела игру до логического завершения.

Предлагаем вам обзор матча чемпионата Испания:

Атлетико — Эльче 1:0

Гол: Корреа, 39.

Атлетико: Облак — Сауль, Хименес, Савич, Льоренте — Лемар (Суарес, 62), Кондогбия, Де Пауль (Триппьер, 62), Коке — Корреа (Ренан Лоди, 85), Феррейра-Карраско.

Эльче: Касилья — Мохика (Хосан, 82), Верду, Бигас (Гонсалес, 86), Роко, Сапата — Фидель, Гути, Марконе (Каррильо, 82) — Бойе (Моренте, 82), Милья (Бенедетто, 63).

Предупреждения: Суарес, Кондогбия — Верду, Бенедетто.