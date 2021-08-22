Испания

Команда Диего Симеоне добыла вторую победу кряду на старте сезона в Ла Лиге.

В поединке второго тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико на своем поле одержал минимальную победу над Эльче со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 39-й минуте поединка, когда передача на от Де Пауля из центрального круга оказалось голевой — вратарь соперника на выходе промазал по мячу, после чего Корреа спокойно отправил сферу в ворота.

Для команды Диего Симеоне это вторая победа кряду после успеха в матче против Сельты на старте Ла Лиги, а у Эльче первое поражение после ничьи с Атлетиком.

Атлетико — Эльче 1:0

Гол: Корреа, 39.

Атлетико: Облак — Сауль, Хименес, Савич, Льоренте — Лемар (Суарес, 62), Кондогбия, Де Пауль (Триппьер, 62), Коке — Корреа (Ренан Лоди, 85), Феррейра-Карраско.

Эльче: Касилья — Мохика (Хосан, 82), Верду, Бигас (Гонсалес, 86), Роко, Сапата — Фидель, Гути, Марконе (Каррильо, 82) — Бойе (Моренте, 82), Милья (Бенедетто, 63).

Предупреждения: Суарес, Кондогбия — Верду, Бенедетто.