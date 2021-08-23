Испания

Футболист пошел на жест доброй воли.

Защитник каталонской Барселоны Хорди Альба согласился на просьбу руководства пойти на снижение зарплаты.

Футболист продемонстрировал свою приверженность клубу, который переживает серьезный экономический кризис.

Его зарплата будет снижена на 25 процентов. Тем самым он показал, что полностью вовлечен в проект и прекрасно понимает потребности клуба на данный момент.

"Моя предрасположенность всегда заключалась в том, чтобы помочь. Никто не может сомневаться во мне, я играю здесь уже восемь лет", — сказал Альба.

На данный момент клуб ведет переговоры по снижению зарплаты с Серхио Бускетсом и Серхи Роберто, которые пока не согласились.

Ранее Жерар Пике сообщил, что также принял просьбу боссов "сине-гранатовых" о понижении зарплаты.