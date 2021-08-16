Испания

Защитник каталонского клуба подвел итог первому противостоянию сезона, а также высказался относительно внутренних проблем клуба.

Участие футболистов каталонской Барселоны Эрика Гарсии и Мемфиса Депая в стартовом поединке команды в новом сезоне испанской Ла Лиги против Реала Сосьедад (4:2) было бы невозможным без содействия капитана команды, Жерара Пике, ранее пошедшего на существенное снижение своей заработной платы ради возможности "блаугранас" заявить новоприбывших исполнителей на сезон.

Барселона — Реал Сосьедад 4:2 Видео голов и обзор матча

Примечательно, что именно центральный защитник коллектива Рональда Кумана стал автором первого гола команды в новом футбольном году, и уже после финального свистка он поделился эмоциями от данного события, а также рассказал о своих чувствах в момент принятия решения пойти на компромисс с клубом.

"Я убежден, что в ближайшие дни или недели другие капитаны также достигнут соглашения с клубом о снижении их зарплаты. Мы все родом из Барселоны, мы попали в клуб, когда были детьми, поэтому теперь должны отплатить за все, что этот коллектив нам дал.

Для меня Барселона значит многое. Я приехал сюда в раннем возрасте, вырос тут, провел почти всю свою жизнь. Согласно очереди ношения капитанской повязки, я был первым, кому пришлось идти на переговоры с клубом. Однако, мы, вместе с тремя другими капитанами, обсудили этот вопрос, и поняли, что мысли в одном и том же направлении.

Считаю, что это — личное дело каждого. На нас совершенно не оказывается давление, поэтому мы принимаем такое решение, которое считаем нужным. Вопрос перед стартом сезона стоял достаточно остро, поэтому мне пришлось думать чуть быстрее со своим ответом, но само решение я принял для себя еще задолго до этого.

Что касается матча против Реала Сосьедад, то могу сказать, что мы сами себе подпортили концовку, усложнив ситуацию пропущенными мячами. Это была классная игра в нашем исполнении, и мы контролировали ход событий в течении 80-и минут. Затем, они забили, но мы сразу закрыли поединок четвертым голом.

Начинать сезон с победы — большой успех для нас и позитивный сигнал для всех болельщиков. Мы не были готовы к уходу Лионеля Месси, так как он — наиболее значимая часть современной истории этого клуба. Его отсутствие будет означать, что мы потеряем в плане таланта в нашей игре, но это не означает, что мы перестанем претендовать на завоевание титулов. У нас есть цели на сезон — будем стараться веселиться, по мере их достижения", — подытожил испанский футболист.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет гостевой матч против баскского Атлетика.