Испания

Футболист постарается наверстать упущенное на поле.

Вингер каталонской Басрелоны Ансу Фати приступил к тренировкам в общей группе игроков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Вам это понравится", подписан пост с фото Фати на тренировке.

Отметим, что Фати получил травму еще в ноябре 2020 года. Ему предлагали провести операцию по удалению мениска, но молодой игрок отказался.

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