Испания

Французский полузащитник может пойти на существенное снижение зарплаты.

Французский полузащитник каталонской Барелоны Усман Дебеле может продлить контракт с "сине-гранатовыми".

Как сообщает издание Mundo Deportivo, в клубе надеются, что переговоры ускорятся после закрытия летнего трансферного окна, а соглашение будет подписано минимум еще на три сезона.

По информации источника, футболист может пойти на существенное снижение финансовых аппетитов из-за нынешнего финансового положения каталонцев.

Напомним, Дембеле перешел в Барселону из дортмундской Борусии в 2017 году. Нынешний контакт француза с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Реал согласовал "пакт о ненападении" на Морибу с Барселоной.