Испания

Мадридцы не будут претендовать на полузащитника.

Барселона и мадридский Реал договорились о том, что "королевский клуб" не буде претендовать на Илаиша Морибу, сообщает Sport.es.

Отметим, что полузащитник не хочет продлевать контракт с "сине-гранатовыми". Соглашение истекает в конце следующего сезона.

По информации СМИ, Барселона готова отпустить футболиста за 15-20 миллионов евро. Интерес к нему проявляет Лейпциг.

Напомним, что ранее Мориба отклонил предложение о продлении контракта с Барселоной и был переведен в дубль.