Футболист арендован "зелено-белыми".
Виллиан Жозе, Getty Images
26 августа 2021, 23:53
Нападающий Реала Сосьедад Виллиан Жозе перебрался в Реал Бетис, сообщает пресс-служба клуба.
Речь идет об аренде бразильца до окончания сезона 2021/22 с обязательным выкупом за 8 миллионов евро.
Вторую половину минувшего сезона Жозе провел в английском Вулверхэмптоне на правах аренды. На его счету 18 матчей за "волков" и один гол.
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