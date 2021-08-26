Испания

Футболист арендован "зелено-белыми".

Нападающий Реала Сосьедад Виллиан Жозе перебрался в Реал Бетис, сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет об аренде бразильца до окончания сезона 2021/22 с обязательным выкупом за 8 миллионов евро.

Вторую половину минувшего сезона Жозе провел в английском Вулверхэмптоне на правах аренды. На его счету 18 матчей за "волков" и один гол.

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