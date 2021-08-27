Бразильский хавбек продолжит выступать в стане "сливочных" до лета 2025 года.
Каземиро и Флорентино Перес, Реал Мадрид
27 августа 2021, 16:00
Реал Мадрид на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества со своим ключевым центральным полузащитником Каземиро.
29-летний бразилец продлил со "сливочными" действующий контракт, который отныне будет рассчитан до 30 июня 2025 года. Финансовые детали сделки не уточняются.
В прошлом сезоне Каземиро провел за мадридский Реал 46 поединков во всех турнирах, в которых он забил 7 голов, отдал 6 результативных передач и заработал 13 предупреждений.
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