Испания

Травмы различного рода проредили ряды столичного коллектива.

Мадридскому Реалу в рамках третьего тура испанской Ла Лиги предстоит сыграть непростой гостевой поединок против севильского Бетиса, однако главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти при подготовке к этой игре не смог рассчитывать сразу на восьмерых футболистов из числа наиболее приближенных к основному составу.

Тони Кроос, Дани Себальос и Лука Модрич продолжают восстанавливать на фоне повреждений, в то время как из этой тройки хотя бы раз в сезоне выходил на поле лишь хорватский полузащитник.

Также, Марсело и Ферлан Менди вернутся к работе с командой только после международной паузы, а Андрей Лунин борется с последствиями заражения коронавирусом COVID-19.

Что касается Начо Фернандеса и Альваро Одриосолы, то номинально центральный защитник получал крайне малую степень нагрузи на последних тренировочных занятиях, а фланговый футболист, так и вовсе, их пропускал по решению тренерского штаба.

Напомним, что матч Бетис — Реал состоится 28 августа, начало в 23:00 по киевскому времени.