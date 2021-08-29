Испания

Завершился поединок третьего тура чемпионата Испании в котором встречались Реал Мадрид и Реал Бетис.

В последнем матче дня в чемпионате Испании встречались два Реала — Реал Мадрид и Реал Бетис. Обе команды, к слову, не знали вкуса поражений на старте сезона.

"Сливочные", вернувшие к себе наставника Карло Анчелотти, разгромили Депортиво Алавес в первом туре и спасли ничью с Леванте в концовке матча во втором. Подопечные Мануэля Пеллегрини, в свою очередь, дважды сыграли вничью с одинаковым счетом (1:1) с Кадисом и новичком Примеры Мальоркой.

В начале игры могло показаться, что Бетис если не победит, то хотя бы сыграет вничью с фаворитом. Хозяева очень компактно прессинговали, не давая ни единого шанса мадридцам, а иногда и сами получали возможности. Например, в начале игры Набиль Фекир заработал штрафной для "огурцов", который он же едва не реализовал, но Тибо Куртуа надежно отразил угрозу у своих ворот. Затем на 23-й минуте тот же Фекир прорвавшись сквозь нескольких игроков Реала мог заработать пенальти, но арбитр матча усмотрел симуляцию и в целом вопросов к нему за это не возникло. В концовке тайма у "сливочных" было два шанса, но один из них закончился офсайдом Карима Бензема, а второй — ударом Иско рядом со штангой.

В перерыве Анчелотти, видимо, внес серьезные коррективы в стартовый план на игру, поскольку с первых минут Реал захватил инициативу, не упуская ее ни на секунду, и это могло принести плоды немного раньше, чем в итоге принесло. На 53 минуте Карим Бензема забил гол, но судья зафиксировал офсайд, который был настолько очевиден, что даже не потребовалось вмешательство VAR. Однако менее чем через 10 минут правый защитник гостей Дани Карвахаль забил гол в своем дебютном матче после травмы.

После этого Марко Асенсио имел еще один момент, похожий на удар Иско в конце первого тайма, но было ясно, что Реал Мадрид не собирается раскрываться, и минимальная победа их вполне устраивает. Однако в самом конце матча они могли поплатиться за это, будь Мартин Монтойя чуть точнее, но этого не произошло, и подопечные "Папы Карло" увезли сегодня три очка со стадиона Бенито Вильямарин.

Реал Бетис — Реал Мадрид 0:1

Гол: Карвахаль, 61

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Мигель Гутьеррес (Родриго 83) — Каземиро, Иско (Асенсио 66), Вальверде — Бэйл (Лукас Васкес 66) , Бензема, Винисиус (Азар 78).

Реал Бетис: Руй Силва — Монтойя, Песселья, Руис, Гонсалес, — Гуардадо (Камараса 70), Родригес, Руибаль (Тельо 70), Фекир, Каналес (Хоакин 82) — Хуанми (Борха Иглесиас 78).

Предупреждения: Набиль Фекир, Песселья, Каналес, Айтор Руибаль, Мартин Монтойя, Мигель Гутьеррес, Эден Азар, Каземиро.