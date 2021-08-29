Испания

Наставник Барселоны поделился информацией о состоянии команды перед матчем против Хетафе.

В рамках третьего тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона будет на своем поле принимать Хетафе.

Главный тренер "блаугранас" Рональд Куман перед данным поединком провел традиционную пресс-конференцию, в рамках которой ответил на вопросы журналистов различной тематики.

"Мне кажется безумием и абсурдом платить баснословные деньги за футболистов, как это иногда происходит в наши дни. Особенно, если ты работаешь внутри этой системы, и прекрасно видишь, как устроен этот рынок.

Впрочем, если у Реала есть деньги на покупку Мбаппе, то это очень хорошо. Я бы и сам хотел, чтобы игрок подобного уровня выступал в моей команде.

У нас осталось еще несколько дней для того, чтобы дать возможность уйти игрока, которые этого действительно хотят. Пьянич — один из их числа. Однако, его отношение к работе в своем нынешнем клубе находится на высоком уровне, поэтому я могу доверить ему место в обойме команды.

Что касается ухода Мориба, то я больше не стану говорить на эту тему. Если есть клуб, который хочет его выкупить — пусть платит деньги, которые попросит Барселона.

К сожалению, никаких положительных обновлений по состоянию здоровья Фати мы за прошедшую неделю не получили. Я видел его медицинские снимки, поэтому я могу утверждать, что ему предстоит очень долгий путь восстановления. При этом, наверстать пропущенное время за две-три недели невозможно. Могу сказать, что в следующей игре против Севильи его точно не будет. Рисковать я не стану.

В то же самое время, я не считаю, что для нас этот сезон станет переходным периодом, в котором мы можем обойтись без трофеев. Барселона — клуб, в котором необходим менталитет победителя для выступлений, но на данный момент мы не можем конкурировать с лучшими в мире. Мы знаем, игрока какого уровня потеряли этим летом, но сейчас нужно искать в себе внутренние резервы для хороших выступлений, а не сожалеть о чьем-то уходе.

Говорить о ситуации вокруг Умтити я тоже не хочу. Клуб знает, чего я хочу от команды и с кем из ее состава хочу продлевать отношения. Я уважаю игроков с контрактом, поэтому Умтити попадает в заявки на матчи. Есть игроки, которые испытывают игровой голод, это очень нехорошо. Но поймите, невозможно иметь 32 футболиста в команде. Я проходил тренерские курсы, но не с таким количеством игроков, в самом деле!

Каждый человек, который желает Барселоне лучшего, сейчас страдает, но мы должны оставаться реалистами — экономически конкурировать с теми же Юнайтед, Сити и ПСЖ мы не можем. Это надо принять.

Я всегда говорил, что это не вопрос сегодняшнего или завтрашнего дня. Нужно быть реалистами, и всегда оценивать дела внутри команды. Мы не можем требовать того, что и несколько сезонов ранее, поэтому будем закрывать проблемные зоны молодыми футболистами", — подытожил нидерландский специалист.

Напомним, что матч Барселона — Хетафе состоится 29 августа, начало в 18:00 по киевскому времени.