Испания

Football.ua подводит итоги третьего тура нового сезона Ла Лиги.

В очередном туре испанской Примеры состоялось множество крутых и ярких поединков. Тяжелая победа Реала, Депай, становящийся лидером Барселоны, и другие.

Результаты тура:

Реал добыл трудовую победу на Бенито Вильямарин

Выезд в Севилью не предвещал "сливочным" легкой прогулки. Напротив, Бетис практически всегда оказывает Реалу серьезное сопротивление на своем поле. К примеру, в позапрошлом сезоне "огурцы" одолели "бланкос" в родных стенах, а если уж и проигрывали Мадриду, то непременно в борьбе (2:3, 1:2, 3:5, и тд.).

Карло Анчелотти сделал два существенных изменения в составе. Своими голевыми подвигами в последних играх Винисиус определенно заслужил возможность попасть в стартовый состав, а вот место на левом краю на сей раз досталось не Давиду Алабе, а юному "кантенарос" королевского клуба Мигелю Гутьерресу. Австриец же составил дуэт центрбеков с Эдером Милитао. Видимо, Хесусу Вальехо необходимо вновь подыскивать себе новую команду, причем стоит задуматься и о полноценном трансфере, раз уж даже в отсутствии того же Начо Папа Карло предпочитает не доверять испанцу место в основе.

Надо сказать, что игра получилась такой, какой многие ее и ожидали. Вязкой, тягучей, с минимумом действительно стоящих упоминания моментов, и по такому рисунку матча вполне стоял ничейный результат, так что слова Мануэля Пеллегрини о том, что он не доволен счетом, а игра была невероятно равной, вполне можно найти некое рациональное зерно.

Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Гуттьерес (Родриго, 83) – Вальверде, Каземиро, Иско (Лукас Васкес, 66) – Бэйл (Асенсио, 66), Бензема, Винисиус (Азар, 78)

Первый тайм запомнился по большей мере грубостью со стороны "огурцов", пытавшихся таким образом сбить спесь с игроков соперника и не дать ему играть в высоком темпе. Надо сказать, такая стратегия практически сработала. Для сравнения – Бетис получил сразу пять желтых, в то время, как Реал всего лишь две. В первой половине встречи состоялось все самое интересное. Карим Бензема каким-то чудом не сумел поразить ворота после рейда Винисиуса, навес Дани Карвахаля превратился в удар, который не без труда перевел на угловой Руи Силва.

Хозяева также успели несколько раз опасно огрызнуться. Действующим лицом традиционно был Набиль Фекир, дважды заставивший Куртуа серьезно вступить в игру. Мог французский вингер еще и пенальти заработать, но вместо этого получил желтую за симуляцию. Карточка, к слову, оказалась довольно спорной, так как чемпиону миру-2018, скорее всего, все-таки перецепили ноги в чужой штрафной, но оставим домыслы. Бетис еще разок опасно пробил по рамке бельгийского голкипера "бланкос", но после выстрела Хуанми и сэйва Тибо, никто из игроков в зелено-белых футболках не сумел добить мяч в сетку.

На 61-й минуте случился гол, который все изменил. Все началось с блестящих действий Винисиуса, сумевшего удержать игровой снаряд в поле, затем отдать передачу на Карима Бензема, увидевшего забегание Дани Карвахаля и выдавшего идеальный пас партнеру, в касание поразившему дальний угол. На этом вся острота в матче испарилась, как вода в пустыне — Реал заметно сбавил обороты, сосредоточившись на удержании счета, а Бетис ничего не мог, ограничиваясь лишь полумоментами, львиная доля которых даже не оканчивалась ударом в створ. Правда, на последней минуте хозяева могли спастись — после размашистой атаки спасти Реал от неминуемого гола удалось лишь Тибо Куртуа, совершившего отличный сейв после удара Мартина Монтойя.

P.S. Отдельно необходимо отметить все более и более крутые технические нововведения во время трансляций поединков Ла Лиги. В отчетной игре нам продемонстрировали повтор единственного гола от лица Карима Бензема в момент голевой передачи на Карвахаля. Выглядело максимально эффектно!



Мемфис Депай в очередной раз делает результат для Барселоны

Каталонский клуб провел очередной весьма неоднозначный поединок, вслед за выстраданной ничьей с Атлетиком едва сумев обыграть неуступчивый Хетафе. На данный момент "городские" выглядят все той же неприятной для соперника командой Хосе Бордаласа, душившей оппонентов яростным прессингом и умевшая подловить их на ошибке. Как мы уже успели увидеть по поединку в Бильбао на прошлой неделе, когда нынешние "сине-гранатовые" сталкиваются с высоко прессингующими коллективами, то сразу же испытывают с ними колоссальные проблемы. На Сан Мамес помог спасительный гол Мемфиса Депая, сравнявшего счет во втором тайме. В отчетной встрече голландец вновь позволил "кулес" рассчитывать на благоприятный исход.

Тер Штеген – Эмерсон (Дест, 63), Араухо, Лангле, Альба – Роберто (Гави, 74), Бускетс, де Йонг – Гризманн (Мингеса, 84), Депай, Брэйтуэйт (Нико, 74)

"Пришелец" из Лиона оказывает все большее влияние на результаты Барселоны, на наших глазах превращаясь в настоящего вожака и лидера. Вингер принял непосредственное участие в обоих взятиях ворот. Сначала он разогнал быструю атаку передачей на лево на Хорди Альбу, выдавшего передачу на Серхи Роберто, а вскоре получил шикарный пас в коридор от Фрэнки де Йонга, чередой финтов вскружил головы защитникам подмадридцев и дал в ближний угол.

Любопытно, но единственный гол Хетафе также оказался чисто "каталонским". Дело в том, что роскошную голевую комбинацию организовали Сандро Рамирес и Карлес Аленья, воспитанники Барселоны, если кто запамятовал. Подопечные Мичела не стушевались после гола Депая, продолжив поддавливать каталонцев во второй половине встречи и периодически выбегать в опасные контры. Как минимум однажды вернувшемуся после повреждения Марк-Андре тер Штегену довелось серьезно вступить в игру, парируя плотный выстрел Якуба Янкто в ближний угол.

Барселона и рада была бы забить третий и закрыть игру, но плотное расположение соперника при обороне, порой даже в шесть защитников в линию (!), максимально ограничивало "кулес" пространство для рывков того же Депая. Более того, смелый Хетафе даже несколько прижал хозяев к их воротам в самой концовке, однако конвертировать это преимущество в забитый мяч не сумел. Яркой иллюстрацией того, с какими сложностями пришлось столкнуться подопечным Кумана в этом матче, является тот факт, что "блаугранас" нанесли лишь семь ударов по воротам банды Мичела. Последний раз такое количество выстрелов по вражеским воротам было у Барсы еще в 2019 году.



Драма на Ванда Метрополитано

Заключительный поединок третьего тура между Атлетико и Вильярреалом подарил нам остросюжетную развязку, которая, тем не менее, абсолютно вытекала из логики игры.

"Матрасники" просто уничтожали действующего победителя Лиги Европы, бомбя его штрафную многочисленными подачами с угловых, коих накопилось 5 уже к 20 минуте! Всего же хозяева выполнили 16 подач с угла поля, а Вильярреал…ноль. Атлетико нанес в 12 (!!) раз больше ударов по воротам, чем соперник, и если бы несколько наладил прицел, то "желтая субмарина" бы пошла ко дну еще к перерыву! А так, хромая реализация и невезение оставили банду Унаи Эмери в игре.

"Индейцы" задушили оппонента таким яростным прессингом и давлением с первых минут, что он едва успевал перевести дух. О чем говорить, если практически половина встречи (45%) прошла на половине поля "подводников"?!

Моменты у ворот Херонимо Рулли создавались с завидной регулярностью и на любой вкус – то Тома Лемар с лету засадит в штангу, то не менее активные Корреа с Феррейра Карраско упустят отличные возможности забить, то Триппьер попадет в защитника на линии, нанося удар практически по пустым воротам.

Облак – Савич, Хименес (Ренан Лоди, 88), Эрмосо (Кондогбия, 80) – Коке – Триппьер, Льоренте, Лемар (Кунья, 80), Феррейра Карраско (Де Пауль, 70) – Корреа, Суарес (Сауль, 70)

Рулли – Фойт, Альбиоль, Манди, Эступинан (Груневельд, 63) – Пино (Гаспар, 80), Тригерос, Капу, А. Морено (Педраса, 63) – Ж. Морено, Диа (Коклен, 63)

Вильярреалу удалось сохранить свои владения в неприкосновенности до перерыва, а во второй половине встречи ему хватило двух ударов в матче, чтобы забить два мяча. Оба раза после ошибок футболистов в красно-белых футболках.

Сперва Атлетико неудачно разыграл угловой, что привело к быстрой атаке "субмарины", которую неотразимым ударом практически в "девятку" завершил Ману Тригерос. Хозяева сумели отыграться довольно быстро – команда Эмери злополучно вбросила аут, чем воспользовался Маркос Льоренте, отправивший Анхеля Корреа в чужую штрафную, откуда аргентинец выполнил передачу под расстрельный удар Луиса Суареса в ближний угол. Отмечаем очередное голевое действие Корреа в третьем туре кряду!

Только "матрасники" вновь прибрали инициативу в свои ноги, как "подводники" вновь неожиданно вышли вперед, причем взятие ворот в исполнении Арнаута Данжума получилось практически калькой гола Тригероса.

Действующий чемпион Испании не оставлял попыток сравнять счет и преуспел в этом, правда, его заслуга здесь минимальна. Вильярреал пропустил откровенно идиотским образом. Вроде бы неплохой была задумка Аисса Манди, в виде скидки мяча головой на Херонимо Рулли после длинной передачи в борьбу от Сауля, но только алжирцу стоило для начала попытаться обратить внимание на расположение своего вратаря, а так получился пас/удар в противоход, который герой гданьского финала Лиги Европы парировать попросту не успел.

Тем не менее согласитесь, даже несмотря на всю трагикомичность ситуации язык не поворачивается сказать, что Атлетико уж больно повезло вытащить ничью. А если кому и захочется, то пусть по новой пересмотрит все моменты, созданные "матрасниками" в этой встрече, а также прочтет статистические выкладки. Футбольное везение порой работает весьма непредсказуемо.



Коротко об остальных:

- Мальорка добыла минимальную победу над Эспаньолом (1:0) на своем поле. "Красные" уступили лишь раз в последних шести домашних матчах. Все решил гол Дани Родригеса, воспользовавшегося нерасторопными действиями защитников и в касание расстрелявшего ближний угол. Многие уже успели похоронить команду Луиса Гарсии, но она начала сезон весьма достойно, набрав семь очков из девяти возможных!

- Валенсия Хосе Бордаласа спокойно разделалась с Алавесом. "Летучие мыши" открыли счет уже на 3 минуте усилиями Даниэля Васса, в касание переправившего мяч в сетку после прострела Дениса Черышева. Депортиво нанес лишь два удара в створ за 90 минут, а из опасных моментов на ум приходит лишь неудачная попытка забить через себя в исполнении Джона Гвидетти.

А вот левантийцы продемонстрировали куда более эффективную реализацию – четыре удара в створ, три гола. Карлосу Солеру, в отличии от Гвидетти, удалось забить роскошный гол, заслуженно претендующий на звание лучшего в отчетном туре. Гонсалу Гедеш, вскоре забивший и сам, выдал отличную скидку на своего товарища по команде, нанесшего эффектный удар "каблуком" под самую перекладину. Сие взятие ворот вы можете найти ниже, где будет голосование за лучший "голясо" тура.

- Атлетик из Бильбао минимально расправился с Сельтой, которая по-прежнему не знает вкуса побед в текущем сезоне Примеры. В эпизоде со взятием ворот виноват центрбек "кельтов" Джозеф Айду, позволивший обокрасть себя Оиану Сансету, который выкатил сферу под удар под удар Иньяки Вильямсу. Таким образом, вингер баскского клуба поучаствовал в шести из последних десяти выездных голов своей команды.

- Реал Сосьедад одолел Леванте на своем поле. Единственный гол после роскошной комбинации забил Андер Барренечеа. Победа над "лягушками" стала второй кряду для басков, и второй подряд со счетом 1:0.

- Севилья не сумела дожать неуступчивый Эльче (1:1). На 11 минуте Энцо Роко неожиданно сумел вывести одного из аутсайдеров чемпионата Испании вперед, запихнув мяч "в подмышку" Яссину Буну, но Юссеф Эн-Несири успел сравнять счет еще до перерыва. Марокканец продавил Диего Гонсалеса, намеревавшегося помешать форварду нанести удар головой, и расстрелял ворота. Больше экс-нападающего Леганеса в этом календарном году в рамках Примеры забивали только Лионель Месси и Карим Бензема. "Нервионцы" вполне могли вырвать победу, но подвела реализация. Да уж, если Эльче и покинет элитный дивизион по итогам сезона, то успеет попить кровушки у многих сильнейших по статусу команд.

- Кадис и Осасуна выдали горячий спектакль. "Желтая субмарина" открыла счет, затем обе команды обменялись результативными ударами с пенальти, и казалось, что 2:1 в пользу хозяев продержаться до финального свистка. Ха, как бы не так! Помните, мы уже выдавали авансы команде Яггобы Арассате в прошлом обзоре? Так вот, уже в компенсированное ко второму тайму время "красные" сперва выровняли цифры на табло благодаря голу Роберта Торреса с очередного пенальти, а через несколько минут Давид Гарсия нанес точный удар головой после подачи с углового. Как не старался Жеремиас Ледесма потащить этот мяч, у него ничего не вышло, разве что несколько подкорректировать его полет в ворота. С таким характером Осасуна вполне способна и за попадание в семерку побороться!

- Райо неожиданно уничтожил Гранаду – 4:0, оформив три мяча уже к перерыву. Последний раз "пчелы" забивали трижды в первом тайме аж в 2016 году, когда от их ног пострадала Сельта (так и закончили, 3:0).

Интересные факты:

- Даниэль Васс постепенно становится экспертом по быстрым голам в Валенсии. Датчанин поразил ворота Депортиво на отметке в 2 минуты и 29 секунд, а два года назад забил Уэске еще раньше – 1:39.

- Защитник Сельты Уго Мальо в 400-ый раз появился на поле в футболке галисийцев. Больше игр за клуб провел лишь Мануэль Родригес (533).

- Севилья выиграла лишь 29% матчей в Ла Лиге без Жюля Кунде в составе. С французом сей показатель равнялся 63%!

- Карим Бензема поучаствовал в пяти из восьми голов Реала в первых трех турах Примеры (2 гола и 3 ассиста). Впервые в его мадридской части карьеры.

- Гол Серхи Роберто в ворота Хетафе, забитый через 99 секунд после начала матча, стал самым быстрым взятием ворот Барселоны при Рональде Кумане.

- Второй мяч каталонцев авторства связки Мемфиса Депая (гол) и Фрэнки де Йонга (ассист) стал первым чисто голландским взятием ворот с марта 2009 года (Хунтелаар и Роббен в составе Реала), и первым голом такого рода в Барселоне с 2004 года (Клюйверт и Ван Бронкхорст).

- В матче Кадиса и Осасуны были назначены три одиннадцатиметровых удара, все за игру рукой! Больше, чем в любом другом поединке Ла Лиги с сезона-2006/07 (наравне со встречей Эйбара против Реала Сосьедад в марте 2020 году).

- Вильярреал стал первой командой при каденции Диего Симеоне, сумевшей дважды расписаться в воротах мадридского Атлетико с двух ударов по воротам.

Гол тура:

Роскошный "удар скорпиона" в исполнении Карлоса Солера (смотреть с 0:52)

Андер Барренечеа в ворота Леванте (смотреть с 0:43) Отличный командный гол Хетафе (смотреть с 0:45) Мемфис Депай против Хетафе (смотреть с 1:03) Альваро Гонсалес в ворота Гранады (смотреть с 0:18)

Прикол тура:

Каземиро провел очередной поединок на высочайшем уровне, выжигая все в центральной зоне и не щадя даже главного арбитра:)

Символическая сборная 3 тура:

БОМБАРДИРЫ



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