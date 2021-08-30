Испания

Общая сумма получится приблизительно равной исходящему трансферу футболиста высокого уровня.

После перехода бразильского нападающего Неймара из каталонской Барселоны во французский Пари Сен-Жермен, между футболистом и его бывшим клубом начались разбирательства относительно обязательств по незавершенному на тот момент контракту.

В конечном итоге, дело дошло до суда, в который обратились представители Неймара с требованиями в адрес "блаугранас" погасить задолженности перед игроком по заработной плате и премиальным за продление контракта общим размером в 54 млн евро.

Однако, после серии безрезультатных заседаний, стороны пришли к выводу о том, что им будет проще на условиях взаимопонимания отозвать обоюдные иски, и уже 26-го июля 2021-го года конфликтная ситуация была исчерпана.

Итогом внесудебного решения конфликтной ситуации станет снятие заморозки с финансовых счетов Барселоны, что позволит им немного уменьшить общую задолженность, составляющую на данный момент 1,35 млрд евро, уже по ходу текущего сезона.