Испания

Полузащитник мадридского клуба рассказал о причинах перехода в Челси на правах аренды.

Окончательное решение по переходу полузащитника мадридского Атлетико Сауля Ньигеса в лондонский Челси на правах арендного соглашения было принято фактически в последние часы до закрытия летнего трансферного окна.

Необходимость совершить трансфер из стана "матрасников" испанский полузащитник, уже после факта совершения сделки, попытался объяснить в беседе испанским журналистом Ибаи Льяносом.

"Когда на меня вышел с предложением Челси, я сказал своим агентам, что мне нужно немного времени посоветоваться с семьей. Еще за два дня до этого я говорил с женой, и мы тогда считали, что останемся в Мадриде. В Атлетико я всегда чувствовал себя хорошо.

Однако, в последнее время я начал понимать, что топчусь на месте, потому что был вынужден играть не на своей позиции. Мой разум отказывался принять новую роль и новое место на поле. Я говорил об этом с Чоло Симеоне несколько раз.

Я во всем обязан Диего, и у меня очень теплые отношения с ним, но он должен быть эгоистичным в вопросах построения команды — это нормально. Если он думает, что со мной на фланге оборона команды работает лучше, то я и был вынужден там играть.

Думаю, что в итоге все сложилось как нельзя лучше для всех сторон. Атлетико нашло финансовые возможности подписать Гризманна, а я перехожу в большой клуб, который очень хотел меня заполучить.

Решение покинуть Атлетико было самым трудным в моей жизни, поэтому я говорил с очень многими людьми. Жаль, что не смог попрощаться с фанатами. Если бы я знал, что матч против Вильярреала (2:2) станет для меня последним, то подошел бы к ним, и рассказал, что чувствую в данный момент.

Я хочу видеть Сауля на поле таким, каким я себе его представляю. Точно не того Сауля, которого вы видели последние два года. Меня расстраивало то, что я не видел для себя конечной цели в новой роли, но теперь я надеюсь, что смогу открыть себя по новой", — подытожил полузащитник.

Напомним, что у Сауля будет шанс дебютировать за лондонский клуб уже после международной паузы, во время которой он будет задействован в матчах сборной Испании в отборе на чемпионат мира-2022.