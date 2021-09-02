Испания

Руководство каталонского клуба соблюдает курс на оздоровление финансового благополучия.

Сразу после вступления в должность президента каталонской Барселоны, Жоан Лапорта своей ключевой проблемой определил борьбу с долгами "блаугранас", ради чего первым дело решил обратиться к футболистам и персоналу клуба с просьбой пересмотреть в сторону уменьшения их финансового довольствия.

Согласно данным проведенного аудита, общий объем выплат по заработной плате в Барселоне составлял фантастические 617 млн евро, что превышало доходную часть команды более чем на 3%.

Решение проблемы со стороны руководства Барселоны мы можем наблюдать достаточно радикальное — клуб продает своих исполнителей, а оставшимся игрокам предлагает существенное понижение заработной платы, лишь благодаря чему "блаугранас" удается регистрировать новоприбывших игроков.

Однако, такая методика приносит свои результаты уже сейчас.

Согласно оперативным данным испанского ресурса RAC1, Барселона уже перешла в обратную сторону границу отношения 1:1 в отношении доходов клуба и выплат заработных плат, на данный момент зафиксировавшись на отметке в 420 млн евро.

При этом, "блаугранас" высвободили средства в размере 130 млн евро за счет работы на трансферном рынке, что уже позволяет говорить о том, что наиболее тяжелый кризисный период остался позади.