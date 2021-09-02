Испания

Сиюминутная потребность в финансах кажется командам из Испании важнее, чем возможный доход в будущем.

Потенциальная сделка между инвестиционным фондом CVC и Ла Лигой, согласно которой организаторы испанский национальных состязаний могут продать 10% своих акций за 2,7 млрд евро, безостановочно критикуется даже на уровне Королевской федерации футбола Испании, однако клубы все равно постепенно склоняются к тому, чтобы в конечном итоге соглашение было подписано.

Единственное, что является преградой в решении данного вопроса, — это необходимость единогласной позиции всех клубов-участников Примеры и Сегунды, с чем у лоббистов проекта возникают серьезные проблемы.

Еще до недавнего времени представителям инвестиционного фонда и Ла Лиги удавалось собрать поддержку 38-и клубов и 42, в то время как мадридский Реал, каталонская Барселона, баскский Атлетик и Овьедо были против подобного решения.

Однако, и для "карбайонцов" нашлись необходимые слова, которые в конечном итоге убедили их выйти из группы противников продажи прав.

"Реал Овьедо сообщает своим поклонникам и акционерам решение, принятое организацией после тщательного внутреннего анализа, с разбором деталей и последствий деятельности нашего Клуба в настоящем и будущем.

LaLiga Impulso (тот самый проект инвестиций — ред.) была одобрена 38 из 42 клубов, входящих в ассоциацию работодателей, при изначальном голосовании Реала Овьедо против.

Наша первоначальная позиция отказа была основана на сомнениях, которые вызвала презентация и несоответствие требованиям, которые мы выдвигали в то время. Спешка как в форме, так в смыслах.

Критерии, принятые Ла Лигой для определения успешности клуба, не учитывали удельный исторический вес команд, таких как Реал Овьедо, наше представительство в Примере составляло более 35 лет, что привело к появлению тысяч поклонников и новых инвесторов.

Возникла сложность в установлении объективных параметров распределения средств, удовлетворяющих интересам всех мелких клубов, поэтому возникла необходимость запросить дополнительную информацию в ЛаЛиге.

После получения необходимой информации и после ее углубленного изучения, мы сделали вывод, что все присоединившиеся команды немедленно получают экономическую инъекцию, которая позволит им увеличить свой ресурс на содержание спортивного персонала.

Это необходимое вложение жизненно важно для Реала Овьедо, если мы хотим соответствовать стратегии нашего спортивного проекта и предоставить клубу более конкурентоспособную команду, которая позволяет нам добиваться лучших результатов, чего и желают наши фанаты.

Это инъекция, которой невозможно было бы достичь в параметрах этой операции за счет основных источников дохода нашей организации (спонсорство, подписчики или увеличение капитала), что обусловлено правилами экономического контроля LaLiga, которые наша организация неукоснительно соблюдает.

Приверженность проекту свидетельствует о стремлении Реала Овьедо способствовать развитию нашего клуба в частности и всего испанского футбола в целом с последующим увеличением его глобальной ценности. Реал Овьедо теперь готов присоединиться к этому проекту и, при поддержке своего мажоритарного партнера, заявляет, что его не может оставаться в стороне", гласит заявление клуба на официальном сайте.

Таким образом, инвесторам осталось преодолеть лишь вето со стороны Реала, Барселоны и Атлетика, каждый из которых готов отстаивать свою позицию в судебном порядке.