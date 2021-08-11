Испания

Вероятно, партнерское соглашение не будет подписано.

Руководство испанской Ла Лиги в лице президента Хавьера Тебаса заключило сотрудничество с люксембургским инвестиционным фондом CVC.

Однако, с большой долей вероятности, сделку могут аннулировать, так как королевская федерация футбола Испании считает сделку Ла Лиги с CVC абсолютно незаконной.

"Эта операция, проводимая без малейшей огласки и согласования при выборе победителя торгов. Она незаконна не только по юридическим причинам, которые, несомненно, вызовут многочисленные судебные разбирательства, но также и по экономическим причинам, поскольку права клубов облагаются высокими налогами в течение следующих пятидесяти лет в обмен на небольшую сумму денег.

Но самое главное — это соглашение увеличивает неравенство и в значительной степени делает невозможным разумную эволюцию формата профессиональных футбольных соревнований в Испании. Оно приведет к тому, что на практике и при применении соглашения соревнования превращаются в камень без возможности развития или могут быть изменены только тогда, когда третье лицо вне спортивной структуры принимает такое решение или соглашается, факт, который грубо нарушает закон и европейскую спортивную модель.

Кроме того, забудьте о клубах, которые проводят непрофессиональные соревнования. Их доход уменьшается на вознаграждение CVC, без получения какой-либо выгоды от взноса этой организации", — пишется на сайте федерации.

Напомним, Ла Лига продала фонду CVC 10 процентов своих акций за 2,7 миллиарда евро. При этом 90 процентов от суммы должны были быть разделены между клубами.