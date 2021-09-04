Испания

Испанец имеет шанс вернуться в воспитавший его клуб.

Воспитанник каталонской школы футбола, получавший знания в академиях Барселоны и Эспаньола, полузащитник немецкого РБ Лейпциг Дани Ольмо в последние дни летнего трансферного окна оказался целью "блаугранас", однако сделка так и не была доведена до конца.

Тем не менее, "сине-гранатовые" не оставили попытки вести переговоры с "красными быками", а неожиданный трансфер Антуана Гризманна в последние часы трансферного окна открыл новые перспективы для контактов между клубами.

Барселона сумела высвободить необходимый финансовый ресурс, и теперь куда более решительно настроена вернуть своего воспитанника. Однако, решение Лейпцига о продаже одного из наиболее талантливых игроков своего состава будет напрямую зависеть от успехов команды в Бундеслиге и Лиге чемпионов УЕФА.

Как ожидает испанская пресса, заключение сделки следующим летом является куда более вероятным сценарием, в то время как уже в ближайшее время Барселона может достичь принципиального соглашения с РБ Лейпциг относительно будущего трансфера.