Испания

Аргентинский хавбек продолжит карьеру в Испании.

В конце августа этого года Рома объявила о расторжении контракта с центральным полузащитником Хавьером Пасторе, поэтому вопрос касательно будущего аргентинца оставался открытым.

Это изменилось сегодня, 4 сентября, когда пресс-служба испанского Эльче подтвердила подписание Пасторе на правах свободного агента.

Соглашение клуба Ла Лиги с 32-летним аргентинцем рассчитано до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Хавьер Пасторе отыграл всего пять неполных поединков за Рому, проведя на поле суммарно 77 минут.