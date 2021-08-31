Италия

Аргентинский полузащитник будет искать новую команду.

Рома и полузащитник Хавьер Пасторе пришли к соглашению о расторжении контракта, сообщает официальный сайт римского клуба.

По информации авторитетного журналиста Николо Скиры, "волки" компенсируют аргентинцу зарплату за один из двух сезонов, а именно 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне футболист отыграл пять поединков за Рому — суммарно 77 минут.

Напомним, что прошлым летом Рома была готова отпустить Хавьера Пасторе за 10 миллионов евро, но покупателей не нашлось.