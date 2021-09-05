Испания

Форвард Реала поделился планами на ближайшее будущее.

Прошлый сезон валлийский нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл провел на правах арендного соглашения в лондонского Тоттенхэме, переждав там под руководством Жозе Моуриньо эпоху завершения работы Зинедина Зидана в стане "галактикос", после чего вернулся в испанский коллектив, получив должный уровень доверия от итальянского наставника Карло Анчелотти.

Кроме того, форвард продолжает выступать за свою национальную сборную, по прибытию в стан которой на сентябрьскую международную паузу дал интервью местной прессе, в которой рассказал о своих ожиданиях от нового сезона.

"У меня всегда были хорошие отношения с Карло Анчелотти, а теперь мне уже и удалось провести качественную предсезонную подготовку и неплохо начать выступления в новом розыгрыше Ла Лиги.

Мой переход в Тоттенхэм на правах аренды в прошлом сезоне помог снова начать получать удовольствие от профессии. Всегда хорошо играть в здоровой среде. Это и было основной причиной того, почему я решился на этот трансфер. Это был тот перерыв, который был необходим мне для того, чтобы привести свое сознание в порядок, и я в итоге прекрасно провел время в Лондоне.

Определенно, это помогло мне вернуться куда более заряженным на борьбу в состав национальной команды Уэльса на матчи Евро-2020, после чего я перенес положительный опыт на матчи Реала в новом сезоне. Очевидно, что условия в Мадриде для меня стали значительно лучше", — подытожил футболист.

Напомним, что Бэйл и его сборная Уэльса сегодня, 5 сентября, в 16:00 сыграют гостевой матч против Беларуси.