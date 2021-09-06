Испания

Футболист получил травму в матче за сборную США.

Американский защитник каталонской Барселоны Сержиньо Дест выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает издание El Mundo Deportivo, защитник травмировался во время матча национальной команды США в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

По предварительным данным, у американца диагностировано растяжение связок голеностопа. Сообщается, что сроки восстановления Деста станут известны после прохождения углублённого медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что Барселона сэкономила дополнительно 20 миллионов евро на уходе Гризманна.