Испания

Из-за возвращения француза в Атлетико Барсе не придется платить бонусы за лояльность в полном объеме.

В контракте Антуана Гризманна с Барселоной были прописаны так называемые бонусы за лояльность — стало известно Sport.es.

Французский форвард получил за каждый из двух сезонов, проведенных в составе "блауграна" по 6,5 миллиона евро, однако за оставшиеся три года ему полагалось еще 20 миллионов.

7 миллионов Антуан получил бы за сезон-2021/22, а за оставшиеся два еще по 6,5 миллиона за каждый.

Однако решив вернуться в Атлетико, Гризманн не только пошел на снижение зарплаты, но и, естественно, остался без бонусов за лояльность.