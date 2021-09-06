Испания

Аргентинский форвард продолжает восстанавливаться от травмы.

Форвард каталонской Барселоны Серхио Агуэро сравнил подход к тренировкам в Барселоне и Манчестер Сити, цвета которого аргентинец защищал в период с с 2011 по 2021 год.

Аргентинец признался, что в Манчестере все футболисты приезжали на базу примерно за полтора часа до тренировки, а в Каталонии — за пол часа до занятия.

"В Сити мы приходили на тренировку за полтора часа, а в Барселоне все приходят за 30 минут до начала.

Я сказал: "Окей, буду приезжать хотя бы за час до занятия, чтобы хоть что-то поделать в зале». Но там никого не было. Все закрыто, черт возьми", – сказал Агуэро по время прямого эфира в Twitch-аккаунте Diario Sport.

Напомним, аргентинец продолжает восстанавливаться от полученной травмы и еще не успел дебютировать за каталонский клуб.