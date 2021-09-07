Испания

Защитник Барселоны вступился за партнера по команде.

Поскольку за время летнего трансферного окна каталонская Барселона так и не нашла новое место работы для своего центрального защитника Самуэля Умтити, он был вынужден остаться в клубе с совершенно неочевидными перспективами получить место в стартовом составе "блаугранас".

Дело дошло до того, что французский футболист был вынужден попросить президента клуба Жоана Лапорту выступить в качестве переговорщика с главным тренером команды Рональдом Куманом, разузнав у того перспективы попадания Умтити в стартовый состав.

Кроме того, появление Сумуэля на поле в домашнем матче против Хетафе (2:1) вызвало негодование у собравшейся на Камп Ноу публики, после чего в ситуацию со своим комментарием был вынужден вмешаться капитан команды Жерар Пике.

"Умтити намерен отработать свой контракт до последней секунды, во всеми взятыми на себя обязательствами. Людям стоит попытаться войти в его положение. Отношение Самуэля ко своей работе заслуживает только уважения. Пока он в клубе, он ни разу еще не пропускал тренировку.

За что против него свистеть? В клубе есть люди, которые работают уже 30 лет, получают заплату, но ничего не делают. Уверен, что на месте Умтити любой профессиональный спортсмен поступил бы аналогичным образом. В свою очередь, еще раз прошу болельщиков проявить немного милосердия и терпения", — подытожил испанец.

Напомним, чо проверить эффективности этих призывов Жерара Пике можно будет уже во время матча Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской Баварией и каталонской Барселоной 14 сентября.