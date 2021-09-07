Испания

Каталонцы следующим летом сделают все необходимое ради трансфера игрока Валенсии.

Каталонская Барселона испытывает серьезные финансовые проблемы, однако все равно пытается оставаться активным игроком трансферного рынка, даже после завершения очередного летнего периода переходов.

Как сообщает El Mundo Deportivo, "блаугранас" уже окончательно определились с футболистом, который в скором будущем станет полноценным сменщиком не молодеющего 32-летнего левого защитника Жорди Альбы.

Каталонцев заинтересовала кандидатура игрока аналогичной позиции из Валенсии, Хосе Луиса Гайя, за которым Барселона уже давно ведет активные наблюдения, однако сроки контракта с "летучими мышами" не позволяли говорить о приемлемой для "сине-гранатовых" сумме отступных.

Аккурат к завершению текущего сезона, на руках Гайя будет оставаться еще год контракта с нынешним клубом, поэтому Валенсия будет стараться выручить за него хоть какие-то деньги, на его продаже, дабы избежать бесплатного ухода в 2023-м году.