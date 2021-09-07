Испания

За игроком Реала в прошлое межсезонье выстроилась очередь из клубов.

Полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио в подошедшее к концу летнее трансферное окно нередко становился целью для приобретения со стороны зарубежных кубов, однако так и остался в конечном итоге верен идее завоевать место в стартовом составе под руководством Карло Анчелотти.

Как стало известно журналистам испанского издания Marca, в попытке заполучить лояльность к последующему трансферу к испанскому футболисту на разных этапах окна переходов, помимо английского Ливерпуля, обращались также и лондонский Тоттенхэм с итальянским Миланом, однако оба клуба в итоге получили отказ от футболиста, а "россонери" в конечном итоге продлили аренду Браима Диаса.

Как уверяет сам игрок, травма двухлетней давности не дала ему стать ключевым футболистом команды, после четырех неплохих сезонов до этого, однако в нынешних реалиях под руководством Карло Анчелотти игрок надеется полностью восстановить свои утраченные ранее кондиции.