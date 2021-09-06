Испанский полузащитник может перебраться в стан "красных".
Марко Асенсио, getty images
06 сентября 2021, 21:27
Ливерпуль рассматривает варианты усиления линии полузащиты в следующее трансферное окно.
Как сообщает todofichajes, мерсисайдцы готовы сделать предложение по вингеру Реала Марко Асенсио уже зимой.
Отметим, что в прошлом сезоне испанский футболист отыграл 48 матчей на клубном уровне и отметился семью голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что Ливерпуль также работает над сохранением имеющихся игроков атаки и уверен в быстром успехе при переговорах о продлении контракта с Салахом.