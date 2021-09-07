Испания

Президента Ла Лиги не беспокоит риск потери некоторого интереса к чемпионату Испании из-за ухода аргентинца.

Одним из самых громких подписаний в летнее трансферное окно стал уход многолетнего лидера Барселоны Лионеля Месси в Пари Сен-Жермен на правах свободного агента, из-за чего появился риск потерь чемпионата Испании в медийности и коммерческой составляющей.

Впрочем, президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что уход Месси в ПСЖ никак не отразится на популярности испанского первенства. Аналогичная ситуация касается и экс-капитана Реала Серхио Рамоса, который также перебрался в парижский гранд.

"Уход Месси и Рамоса? Я буду скучать по ним, как и по Криштиану в свое время, но меня это абсолютно не беспокоит. Когда Ла Лигу покидали Роналду и Неймар, это также казалось катастрофой, но мы продолжали расти.

Аналогичная ситуация и с Месси — для меня это не проблема. Кроме того, в нашем чемпионате есть множество талантливой молодежи, как Винисиус", — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет использовать Лионеля Месси для продвижения чемпионата мира в Катаре, который пройдет в 2022 году.