Испания

В Испании разгорелся скандал между двумя контролирующими футбольными органами.

Накануне, стало известно о том, что решением Высшего совета Испании по спорту (CSD) был перенесен матч четвертого тура испанской Ла Лиги между андалузской Севильей и каталонской Барселоной.

Подобное, на первый взгляд, тривиальное решение было продиктовано цепочкой логический последствий, которые возникли при продлении ФИФА международного окна в южноамериканском футболе, где в матчах за национальные команды задействовано достаточно много футболистов-представителей клубов из испанского национального первенства.

Однако, как оказалось, при вынесении своего решения CSD совершил серьезное нарушение процедуры принятия подобных решений, "забыв" о существовании необходимости проводить консультации с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF).

Как итог, представители контролирующего органа футбола Испании были вынуждены обратиться в УЕФА и ФИФА, от которых в итоге получили достаточно сильную поддержку в вопросе сохранения субординации внутри структуры своего национального первенства.

Претензии со стороны RFEF заключаются в том, что, согласно регламенту, у данной организации есть пять дней с момента подачи заявления о необходимости перенести какой-либо матч, в течении которых на должна вынести решение о возможности данного переноса.

RFEF в своем обращении к международным организациям указывает, что данный пункт регламента не был соблюден, а решение принималось CSD фактически в одностороннем порядке.

Как итог, RFEF не собирается требовать от вышестоящих инстанций идти на серьезные меры административного наказания в отношении CSD, среди которых, в частности, присутствует остановка розыгрыша национальных состязаний, вплоть до момента завершения всех разбирательств, однако будет настаивать на предупреждении в адрес организации и соответствующей отмене ее решения.