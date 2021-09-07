Испания

Также была перенесена встреча между Вильярреалом и Алавесом.

Барселона на своем официальном сайте объявила о переносе выездного матча четвертого тура испанской Ла Лиги против Севильи, который должен был пройти 11 сентября.

Такое решение со стороны Высшего совета Испании по спорту было связано с тем, что ФИФА продлила паузу для матчей сборных в Южной Америке. Из-за этого матчи отбора ЧМ-2022 пройдут в ночь на 10 сентября.

По этой же причине был перенесен еще один поединок Ла Лиги между Вильярреалом и Алавесом, который также был запланирован на 11 сентября.

Новые даты для перенесенных поединков будут названы позднее.

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