Испания

Наставник Барселоны рассказал о состоянии своей команды перед возобновлением клубного футбола.

Уже в скором времени мы вновь вернемся к привычному графику клубного футбола, а команды на данный момент завершают процесс подготовки к очередному этапу сезона без футболистов, которые отправились в свои национальные команды проводить матчи квалификации на чемпионат мира-2022.

В частности, подобной проблемой озадачена и каталонская Барселона, главный тренер которой, Рональд Куман, рассказал о состоянии своих подопечных и поделился планами на ближайшее будущее.

"Я прекрасно помню, как выступал в составе Барселоны еще в качестве профессионального футболиста, поэтому, скорее всего, я все еще чувствую себя частью клуба именно в этом ключе. Считаю, что у меня есть долг перед этой командой, поэтому я стараюсь ей помогать любыми способами. То, что происходит с Барсой в последнее время, — что-то запредельное. Со мной разное случалось в карьере, но такого не было еще никогда.

Уже в первый день моего приезда в клуб случился знамениты "бюрофакс" Месси, после чего стало известно о достаточно сложном финансовом положении клуба, затем — вотум недоверия и отставка Бартомеу и совета директоров. Много проблем и очень непростое время, если коротко.

Пример того, как я стараюсь помочь клубу — сделка по Эмерсону. Я сказал руководству, что этот игрок — легкие деньги, потому что у нас уже есть Дест, Мингеса и Серхи Роберто. Я не был бескомпромиссным в этом вопросе, поэтому мое предложение могли спокойно отвергнуть, однако случилось иначе.

С Гризманном произошло нечто похожее. Чертовски сложная ситуация, так как трансфер происходил в последние часы, и времени принимать решение не было совершенно. У Гризманна был отличный контракт, но в случае его ухода он мог бы принести клубу достаточно много финансов, поэтому я согласился на его отъезд.

Относительно трансфера Люка де Йонга могу сказать, что это было совершенно не импровизированное решение. Я говорил с ним еще с начала августа, параллельно изучая возможности для его трансфера. Мне нужен был форвард такого типажа, которого у меня еще не было. Как мне кажется, у Барсы вообще никогда не было на острие кого-то похожего на де Йонга.

Люк точно даст нам много вариантов в атаке, так как он хорош на втором этаже. Мы сможем играть в более прямолинейный футбол, при необходимости, поэтому я очень доволен его трансфером.

Беда в том, что тренера судят только по результатам. Никто не будет смотреть, что у нас не было Фати, Дембеле, а теперь — Агуэро. Это правда, что я был первым из команды, кто пошел на снижение зарплаты. Почувствовал, что должен подать пример футболистам в непростое для клуба время. Мне очень понравилась реакция остальных игроков, наших капитанов.

Жалел ли я когда-то, что нам пришлось отказаться от Суареса? Простите, но нет. Я пришел в Барселону по приглашению руководства для того, чтобы что-то поменять в этом коллективе, поэтому мы подумали, что хорошим первым шагом был бы уход именно Луиса. Вот только мы думали, что он уйдет в Ювентус, а не в Атлетико, но мы точно никогда не будем жалеть по поводу того, что данное решение было принято.

Были ли у меня мысли, после такого первого месяца в клубе, в духе: "Черт, куда я попал"? Конечно же были! Бывают трудные моменты, во время которых задумываешься о многом, но надо всегда искать какие-то положительные моменты. Тогда я себе и сказал: "Рональд, если кто-то до тебя облажался, то ты должен изменить ситуацию и преодолеть все трудности. Ты должен найти выход из ситуации, когда твоя команда потеряла лучшего игрока в мире и у тебя переполнен лазарет, финансовые проблемы, и все такое прочее".

Я сделал это своим вызовом, и теперь это колоссально меня мотивирует. В конце концов, для меня важны страсть и любовь, которые я испытываю к Барсе и своей работе. Как бы там ни было, считаю, что положительных моментов все равно было больше.

В прошлом году, вне всяких сомнений, выделил бы финал Кубка Испании против Атлетика. Мы провели идеальную игру от начала и до конца, Лео были великолепен, как и вся команда. Худший день — игра против Гранады дома, потому что мы проиграли, выигрывая 1:0 на 70-й минуте. Были моменты и в других играх, когда я был очень недоволен своей командой.

Я считаю, что нам не хватало интенсивности в прошлом году, были какие-то разрывы между линиями. Особенно это стало заметно во второй части. В обороне было много проблем, за что мы и были наказаны. Это подбило нас в эмоциональном плане, но мы должны правильно проанализировать эти ситуации. Мы пытались что-то менять по ходу, к примеру — матчи против Реала Сосьедад и Хетафе.

Я считаю себя очень сильным психологом. Меня совершенно не волнует то, что будет с моим будущим. Я очень спокоен в этом отношении. Но я очень благодарен публике, которая поддержала меня в сложные моменты, а также Жоану Лапорте, который с первых своих выступлений в качестве президента добавил мне уверенности. Считаю, что с его приходом ситуация в клубе стала прозрачной настолько, насколько это необходимо.

Две с половиной недели назад у меня и моего агента была встреча с клубом, на которой мне сказали, что у меня остался последний год контракта, но руководство довольно моей работой, поэтому хотят продолжать отношения. Больше ничего по этому вопросу за последнее время я не узнавал, но в СМИ всегда появляются какие-то новые домыслы.

Я открыт к любому предложению со стороны Барселоны. Если клуб хочет продолжать со мной сотрудничать, почему я должен расстраиваться? Мы прошли через очень тяжелые моменты и, скорее всего, столкнемся с новыми вызовами в ближайшем будущем, поэтому каждый должен чувствовать, что он на своем месте. Я вижу, что у нас в обойме есть достаточно перспективных футболистов, которые закроют свои позиции на долгие годы. Это вдохновляет.

Что касается Умтити, о котором так много говорят в последнее время, то ему было очень сложно вернуться на должный уровень после травмы. Я вижу, что он прогрессирует в последнее время, а в прошлом сезоне уже даже успел сыграть какое-то количество минут. Самуэль видит конкуренцию на своей позиции, а я совершенно не против, что бы он только поднимал ее градус. Если игрок показывает себя на тренировках, то он играет.

Кто-то говорит, что я имею что-то против Рики Пуча, — это чушь. Мы постоянно в контакте с ним на тренировках, и я показываю, что ему надо улучшать в своей игре. Что касается его игрового времени, то, послушайте, я — тренер, и если моя команда выигрывает, то меня будут хвалить, если проигрывает — меня первого уничтожат болельщики. Позвольте уж тогда мне самому решать, как мне проводить ротацию в команде.

Помню, когда Лапорта позвонил мне, и сказал, что Месси не будет продолжать контракт, это был очень мощный удар. Все планы на сезон пошли коту под хвост, так как в них Лео был системообразующим игроком. Мне казалось, что он был очень мотивирован показать себя в новом сезоне, после всех этих история с "бюрофаксом".

Мы всегда старались сделать хорошую атмосферу для Лео в команде, да и для каждого игрока тоже, — чтобы они чувствовали себя в гармонии с тренером, командой и игровой системой.

Нам придется меняться, на фоне ухода Месси. Разговоры о тактической схеме не имеют под собой никакого смысла. Даже Кройфф не всегда играл 4-3-3, которые ему приписывают. Да даже я играл в схеме с тремя защитниками в бытности игрока Барселоны. Необходимо быть гибкими, так как только такого подхода требует футбол. Я буду продолжать играть 4-3-3, но 3-5-2 всегда под рукой, поэтому будем смотреть по сопернику", — подытожил нидерландский специалист.

Напомним, что судьба ближайшего матча каталонской Барселоны в гостях у андалузской Севильи находится в подвешенном состоянии из-за его переноса на более поздний срок.