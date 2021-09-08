Испания

Нынешний наставник сборной Испании Луис Энрике заявил, что Хосеп Гвардиола будет хорошим тренером для национальной команды.

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике назвал кандидата, которого хочет видеть к руля испанской сборной после своего ухода.

По словам Энрике, на должность наставника сборной Испании идеально бы подошел Хосеп Гвардиола, который ныне возглавляет Манчестер Сити.

"Я бы хотел, чтобы Гвардиола возглавил сборную Испании. Мне бы это понравилось. Это было бы идеально. Мне бы хотелось увидеть игру команды под его руководством. Не думаю, что для сборной Испании можно найти тренера лучше", — приводит слова Энрике Goal.

Стоит отметить, что сборная Испании в среду, 8 сентября, проведет свой матч отборочного цикла к ЧМ-2022. Соперником команды Энрике станет национальная команда Литвы.

Стоит отметить, что после пяти сыгранных матчей сборная Испании занимает первое место в группе B, имея в своем активе 10 турнирных пунктов.

