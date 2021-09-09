Испания

Испанский форвард Фернандо Льоренте пока находится в статусе свободного агента.

Испанский форвард Фернандо Льоренте, который находится в статусе свободного агента, хотел вновь поиграть в итальянской Серии А.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанский форвард предлагал свои услуги миланским клубам Серии А — Интеру и Милану.

По информации источника, у игрока есть предложения от команд из второго дивизиона чемпионатов Испании и Англии, но Льоренте хочет перейти в более статусный клуб.

В минувшем сезоне форвард провел 17 матчей в Серии А за Удинезе и забил один гол.